Kahramanmaraş'ta depremzede kardeşler kendilerini enkazdan çıkaran itfaiye ekibi ile bir araya geldi

Depremzede baba Ahmet Antürk ile çocukları 8 yaşındaki Kerem Abdullah ve 5 yaşındaki Zehra, itfaiye personeli tarafından karşılandı.

İtfaiye personeline sarılan ve bir süre onlarla sohbet çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Baba Antürk de memleketinden getirdiği hediyeleri itfaiye personeline takdim etti.

Çocuklar, daha sonra itfaiye aracına bindirilerek bir süre gezdirildi.

Baba Antürk, gazetecilere, Kırıkkale itfaiyesi, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale halkına teşekkürlerini sundu.

Antürk, "Çocuklarımı Kırıkkale itfaiyesi sayesinde kurtardık. Başkanımıza da ayrıca teşekkür ederim. Kalktı, yanımıza kadar geldi. Bizi ziyaret etti, taziyede bulundu. Hepsinden Allah razı olsun. Depremde annem ve eşimi kaybettim. Çocuklarım Zehra ve Kerem Abdullah'ı çok şükür kurtardık." diye konuştu.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Amiri Abdurrahman Gök de depremzede ailenin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Ahmet Antürk ile depremin ardından iletişimi kesmediklerini anlatan Gök, şöyle konuştu:

"İnşallah başımıza bir daha bu felaketler gelmez. Diyecek söz bulamıyorum. Çünkü yaşamakla görmek çok farklı. Biz ikinci depreme Göksun'da akaryakıt alırken yakalandık. Bir anda ne olduğunu anlayamadık. Karşımızdaki bina yıkıldı. Ardından Belediye Başkanımızı arayarak, Pazarcık'a gelemediğimizi ve buradaki binaya müdahale edeceğimizi bildirdik. Hemen çalışmaya başladık ve gece saatlerine kadar itfaiye personelimizle 11 vatandaşımızı canlı olarak enkazdan çıkardık. İkisi Kerem Abdullah ve Zehra'ydı. Tabii cenazelerimiz de vardı. Allah onlara rahmet eylesin. Allah o günleri bir daha yaşatmasın."