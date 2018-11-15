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Kahramanmaraş'ta drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza verildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir sürücüye 'drift' yaptığı için 5 bin 10 lira, ışık ihlali nedeniyle 235 lira cezası verildi.

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Kahramanmaraş'ta Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamerasından Hacı Esat Efendi Caddesi'nde bir otomobil ile drift yapıldığını tespit etti.
 
Polisler, drift yapan M.C'nin kullandığı otomobili durdurdu.
 
Sürücüye drift yapmaktan 5 bin 10 lira, ışık ihlalinden 235 lira ceza verildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, araç trafikten iki ay men edildi.

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