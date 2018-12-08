Kahramanmaraş'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.K. (62), M.Y.A. (32), A.K. (31), İ.B. (38) ve M.K. (38) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. (62) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli 4 kişi ise "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.