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Kahramanmaraş'ta elektrik akımı can aldı

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan 31 yaşındaki Sefa Salman hayatını kaybetti

İHA28 Temmuz 2025 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta elektrik akımı can aldı
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Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Elektrik işleriyle uğraşan Sefa Salman (31), mağazada meydana gelen bir elektrik arızasını gidermek için çalışmaya başladı. Arızayı onarmaya çalıştığı sırada Salman, elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı halde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Acil Servisi'ne kaldırılan vatandaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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