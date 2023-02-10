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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Alper, 96 saat sonra kurtarıldı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 26 yaşındaki Alper Saçma, 96 saat sonra kurtarıldı.

AA10 Şubat 2023 Cuma 04:04 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Alper, 96 saat sonra kurtarıldı
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Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Kalkan Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yürüttü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kahramanmaraş'a deprem valisi olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da bu alana gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, görev yapan ekiplere başarı diledi.

Ekipler, enkaz altında sağ olduğu belirlenen Saçma'yı kurtarmak için çalışmaları hızlandırdı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde Alper Saçma, depremden yaklaşık 96 saat sonra sağ çıkarıldı.

Saçma, tekbirler eşliğine ambulansa konularak hastaneye götürüldü.

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