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Kahramanmaraş'ta enkaz altından bir kişi 140 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki bir enkazdan, depremden 140 saat sonra bir erkek yaralı kurtarıldı.

AA12 Şubat 2023 Pazar 01:22 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta enkaz altından bir kişi 140 saat sonra kurtarıldı
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Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki 11 katlı Gözde Sitesi'nin 3. katında yaşayan 26 yaşındaki Suriyeli Mohammed Habip'ten ses alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından ekipler, enkaz altında kalan Habip'e yaralı olarak ulaştı.

Kepçe kovasına bağlanarak enkazdan aşağı indirilen Habip, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kendisine ulaşıldığı sırada Yasin-i Şerif okuduğu belirtilen Habip'in su istediği kurtarma ekibine "İnsanlar beni görsün Allah'ın büyüklüğünden ibret alsın." dediği duyuldu.

Depremzedenin enkazdan çıkarılışı sırasında tekbir getirmesi üzerine kurtarma ekipleri ve alanda bulunanlar da tekbir getirdi.

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