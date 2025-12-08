İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5675
  • EURO
    49,5606
  • ALTIN
    5736.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş'ta feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 18:53 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

M.E.C.K. (26) idaresindeki 44 ABT 333 plakalı otomobil, Pazarcık-Gölbaşı kara yolunun Ulubahçe Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen S.K. (68) yönetimindeki 46 KV 989 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü M.E.C.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan S.K. ile otomobildeki Ö.İ. (61) ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden M.E.C.K'nin İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki 13 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.