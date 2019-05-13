Kahramanmaraş'ta gölete düşen üç çocuk boğuldu

Ahmet Bolat ve Şamil Özden, çocuklarıyla birlikte balık tutmak için traktörle Göksun ilçesine bağlı Gücüksu Mahallesi'ndeki baraj göletine gitti.

Bolat ve Özden tekneyle baraj göletine açılırken, çocuklar Ceylin (7) ve Vahap Bolat (13) ile Alperen Özden (8) traktörün üzerinde oyun oynamaya başladı.

Bir süre sonra kıyıya dönen Bolat ve Özden, hem traktörü hem de çocukları bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede yapılan aramada traktörün suyun içinde olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi tarafından gölette yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından üç çocuğun cesedine ulaşıldı.

Sudan çıkartılan çocukların cesetleri Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, çocukların traktörün el freniyle oynaması sonucu gölete düştükleri ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Ahmet Bolat'ın amcasının oğlu Adnan Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, amcasının oğlunun bir tekne aldığını, onu denemek için gölete gittiklerini söyledi.

Çocuklar oynarken kendilerinin de tekneyi denediğini anlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Tekneyi suya indirdik. Biraz açıldıktan sonra su almaya başladı. Tekneyi kıyıya indirdim. Traktörün olduğu yere geldik ama yerinde olmadığı görünce çocukların traktörle eve gittiğini düşündük. Vahap traktör kullanabiliyordu. Biz köyde traktörle gezdiklerini sandık ancak yaptığımız aramada çocuklara ulaşamayınca tekrar kıyıya geldik. Bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedik."