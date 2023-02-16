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Kahramanmaraş'ta hakim noktada deprem böyle kaydedildi! Dikkat çeken detay

Kahramanmaraş merkezli deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sarsıntının ardından gökyüzünün görüntüsü ve ardından kentin ışıklarının sönmesi kayıtlarda yer alıyor.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 05:18 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta hakim noktada deprem böyle kaydedildi! Dikkat çeken detay
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Çifte depremle ilgili dehşete düşüren yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezinde bulunan Ahır Dağı eteklerinde yer alan güvenlik kamerasında, deprem anındaki sarsıntı görülüyor.

Sarsıntının ardından gökyüzünün görüntüsü ve ardından kentin ışıklarının sönmesi de kayıtlarda yer alıyor.

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