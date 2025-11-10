İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 20:53
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
ABONE OL

Ahmet K. yönetimindeki 46 F 0219 plakalı otomobil, Çardak Mahallesi Yantepe mevkisinde karşı yönden gelen Hakan Ö. idaresindeki 54 AEU 269 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 54 AEU 269 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü Ahmet K, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

