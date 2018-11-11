Kahramanmaraş'ta kendisinden haber alınamayan kızın cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu Mesire Alanı çevresindeki derede hayvan otlatırken ceset gören bir çoban, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin, 18 yaşındaki Fatma Nur Karaoğlan'a ait olduğu belirlendi.

Ailesinin 28 gündür kendisinden haber alamadığı Karaoğlan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili ise bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Genç kızın annesi Yasemin Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının ölümünün aydınlatılması için yetkililerden yardım istedi.