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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20:14'te 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

20 Ekim 2022 Perşembe 20:29 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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