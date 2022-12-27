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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

IHA27 Aralık 2022 Salı 21:34 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.15'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 8.09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Pazarcık ilçesindeki deprem Kahramanmaraş kent merkezinde de hissedildi.

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