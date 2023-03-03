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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gece saatlerinde 5.0 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

IHA3 Mart 2023 Cuma 07:21 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaşanmasının ardından sık tekrarlanan artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 05.53'te gerçekleşen deprem yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD depremin yaşanmasının ardından resmi sosyal medya hesabından "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

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