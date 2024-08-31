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Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 16:42 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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Kürtül Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 itfaiye aracı, 4 iş makinesi ve 120 personelle müdahale ediliyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri, bölgede önlem alarak işi olmayan vatandaşları alandan uzaklaştırdı.

Öte yandan Dulkadiroğlu ilçesi sınırları içerisindeki Kahramanmaraş Merkez Tren İstasyonu'ndaki ağaçlık alanda çıkan ve söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

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