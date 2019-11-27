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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangına müdahale ediliyor.

  • AA
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İlçeye bağlı kırsal Ambar Mahallesi Geleviz mevkisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangına, Göksun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile bölgede görev yapan güvenlik korucuları ve mahalle sakinleri müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri'nin (KASKİ) su tankerleri ile yangına müdahale edilen arazözlere su takviyesi yapılıyor.

Çalışmalar sonucunda meşe ağaçlarının bulunduğu bölgede başlayan yangın, çam ağaçlarının bulunduğu alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 100 dönümlük alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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