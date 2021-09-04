İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2021 Cumartesi / 27 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3054
  • EURO
    9,9333
  • ALTIN
    488.17
  • BIST100
    1468.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Güncel

Kahramanmaraş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA4 Eylül 2021 Cumartesi 00:56 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 00:56
ABONE OL

Orhan Kar idaresindeki 35 KSA 94 plakalı motosiklet, Edebiyat Yolu Erdem Bayazıt Tüneli'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, hayatını kaybeden Orhan Kar'ın diş hekimi olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.