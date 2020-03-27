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Kahramanmaraş'ta peş peşe kazalar: 3 askerimiz yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde askeri, aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 uzman çavuş yaralandı. Bir süre sonra aynı bölgede uzman çavuş V.D., yönetimindeki otomobilindeki otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu yaralandı. Yaralı 3 asker hastanede tedaviye alındı.

DHA27 Mart 2020 Cuma 14:47 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 14:47
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Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolunda meydana geldi. Kent merkezine giden askeri araç, Beyoğlu Mahallesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan ve yaralanan 2 uzman çavuş ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DİREĞE ÇARPAN UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

Askeri aracın devrilmesinin kısa bir süre sonra aynı noktada uzman çavuş V.D. yönetimindeki 46 E 5963 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan V.D., ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisi süren 3 uzman çavuşun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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