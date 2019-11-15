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Kahramanmaraş'ta PKK/KCK soruşturmasında 8 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına para topladıkları ve terör suçlusu hükümlülerle örgüt arasında iletişim sağladıkları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda terör suçlusu mahkumlarla örgüt arasında iletişim sağladıkları ve terör örgütü PKK/KCK adına para topladıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.H, H.B, E.K, A.K, İ.M, M.D, B.K. ile D.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman niteliğinde materyaller ele geçirildi.

Zanlılar, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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