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Kahramanmaraş'ta şehit anneleri ziyaret edildi

Kahramanmaraş protokol üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türkoğlu ilçesinde ikamet eden şehit annelerini ziyaret ettiler.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 19:09 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta şehit anneleri ziyaret edildi
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde protokol üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkoğlu ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş. jandarma komando er Ahmet Kısa ve piyade uzman çavuş Ramazan Demir'in ailelerine ziyarette bulundu.

Yapılan ziyarette vatan için canlarını feda eden şehitlerimiz için dualar edildi.

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