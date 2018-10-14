Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi, yaralılar var Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, ormanlık alanda şarampole devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.