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Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi, yaralılar var

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, ormanlık alanda şarampole devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

  • DHA
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Kaza, akşam saatlerinde Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede kontrolden çıkan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 S 1112 plakalı servis minibüsü, ormanlık alanda şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi.

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