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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 2 ölü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA07 Mart 2020 Cumartesi 07:40 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 07:40

Olay, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 2.sokak üzerindeki 46 E 0205 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Araçta bulunan Yusuf Çoban (29) ve 28 yaşındaki İbrahim Söğütlü, kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çoban ve Söğütlü, kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın fail ya da faillerini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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