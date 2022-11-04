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Kahramanmaraş'ta suç örgütü operasyonu: 19 gözaltı

Kahramanmaraş'ta suç örgütüne yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda senet, tapu, sözleşme ve dijital materyallere el konuldu.

IHA4 Kasım 2022 Cuma 23:00 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta suç örgütü operasyonu: 19 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, araç kiralama adı altında firma kurmak amacıyla, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde birden fazla kişi tarafından yağma, nitelikli dolandırıcılık, özel hayatın gizliğini ihlal, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, darp, cebir, tehdit, kasten yaralama ve şantaj' suçundan eşzamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlar sonucu 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, tüfek ve tabancalara ait mühimmat, çok sayıda senet, tapu, sözleşme ile dijital materyaller ele geçirildi.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 20 araç muhafaza altına alındı.

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