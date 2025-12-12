İSTANBUL 14°C / 8°C
  Kahramanmaraş'ta tarihi miras yenileniyor: 580 yıllık Ulu Cami için tarih verildi
Kahramanmaraş'ta tarihi miras yenileniyor: 580 yıllık Ulu Cami için tarih verildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 'asrın felaketi”nin ardından tahrip olan Ulu Cami, Kahramanmaraş Kalesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. 580 yıllık tarihi Ulu Cami'nin açılış tarihi belli oldu.

AA12 Aralık 2025 Cuma 18:24
Kahramanmaraş'ta tarihi miras yenileniyor: 580 yıllık Ulu Cami için tarih verildi
Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ulu Cami, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının sürdüğü alanda incelemelerde bulundu.

Görgel, hasar gören kültürel varlıklar ve tarihi alanlarda başlatılan çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Ulu Cami'nin ramazan ayı içerisinde hizmete girmesini beklediklerini dile getiren Görgel, söz konusu eserin yaklaşık 580 yıl gibi bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Görgel, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin de depremlerde çok ciddi hasar gördüğünü hatırlatarak başlatılan çalışmanın bir yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflediklerini ifade etti.

Bölgenin en eski savunma yapılarından biri olan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'ndeki çalışmaların da hız kesmeden sürdüğünü anlatan Görgel, restorasyon sürecinin yaz mevsiminde bitirilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

