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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde motor kısmına saklanmış 8 kilo esrar ele geçirildi, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğukent Mahallesi'nde şüphe üzerine 23 AV 753 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerin, eğitimli narkotik köpeği Alfi eşliğinde otomobilde yaptığı aramada motor kısmında özel bölmelere saklanmış 8 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis otomobildeki Ozan A. ve Hasgül G.´yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
 

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