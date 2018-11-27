Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğukent Mahallesi'nde şüphe üzerine 23 AV 753 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerin, eğitimli narkotik köpeği Alfi eşliğinde otomobilde yaptığı aramada motor kısmında özel bölmelere saklanmış 8 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis otomobildeki Ozan A. ve Hasgül G.´yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.