Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.
Evde dedektör köpeği "Alfi"nin de katılımıyla yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda sattıkları uyuşturucu maddeleri evde içirdikleri iddia edilen M.Ü. ve A.M.D. gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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