8 Ekim 2025 Çarşamba
Güncel

Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda kişiye tutuklama

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 14 kişi tutuklandı.

IHA8 Ekim 2025 Çarşamba 21:31 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda kişiye tutuklama
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde "Örgütlü Olarak Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçunu" işleyen şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen 14 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bin 268 adet çeşitli uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 14 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

