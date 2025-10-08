Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda kişiye tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde "Örgütlü Olarak Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçunu" işleyen şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen 14 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bin 268 adet çeşitli uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 14 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.