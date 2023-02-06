Kahramanmaraş'taki depremin hissedildiği KKTC'de, can ve mal kaybı olmadığı açıklandı

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğünde deprem ve devamında meydana gelen 30 kadar artçı sarsıntının KKTC'de de hissedildiği belirtilerek, "İlk belirlemelere göre KKTC'de tespit edilen herhangi bir can ve mal kaybı yoktur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerinin Anavatan Türkiye'deki deprem bölgesine kurtarma ve yardım için gitmeye hazır oldukları kaydedilerek, Türkiye'ye taziyede bulunuldu ve dayanışma duyguları ifade edildi.