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Kahramanmaraş'taki depremin hissedildiği KKTC'de, can ve mal kaybı olmadığı açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve KKTC'de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 08:46 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'taki depremin hissedildiği KKTC'de, can ve mal kaybı olmadığı açıklandı
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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğünde deprem ve devamında meydana gelen 30 kadar artçı sarsıntının KKTC'de de hissedildiği belirtilerek, "İlk belirlemelere göre KKTC'de tespit edilen herhangi bir can ve mal kaybı yoktur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerinin Anavatan Türkiye'deki deprem bölgesine kurtarma ve yardım için gitmeye hazır oldukları kaydedilerek, Türkiye'ye taziyede bulunuldu ve dayanışma duyguları ifade edildi.

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