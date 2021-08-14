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Kahramanmaraş'taki yangın söndürme uçağının düşme anı kameralara yansıdı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Uçağının düşme anı ise kameralara yansıdı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:37 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:39
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Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi. Çalışmalara katılan bir söndürme uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Kahramanmaraş'taki yangın söndürme uçağının düşme anı ise kameralara yansıdı.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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