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Kahramanmaraş'taki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'taki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Kaleboynu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 3 su tankı ve 300 personelle müdahale ediyor.

Ekipler, sarp ve kayalık bölgedeki yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Uçak, helikopter ve yerden müdahaleyle yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirten Karartı, şu ana kadar 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

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