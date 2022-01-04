Kahramanmaraş'tan İdlib'e insani yardım tırı

AA 4 Ocak 2022 Salı 19:34 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 19:34

Büyükşehir Belediyesi, Hayrat İnsani Yardım, Kahramanmaraş Genç Ufuk ve Kahramanmaraş İsar dernekleri iş birliğiyle 5 tır insani yardım malzemesi toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İsar Derneği Başkanı Ramazan Kibar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi önünde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Azez ve İdlib bölgelerinde yaşam mücadelesi veren savaş mağdurlarının gönüllerini ısıtabilmek adına başlattıkları kampanyaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirtti.

İhtiyaç sahiplerine gönderilecek yardımların su, süt, yatak ve battaniye gibi malzemelerden oluştuğunu ifade eden Kibar, "Oradaki mazlum, mağdur, savaş mağduru insanlara, kardeşlerimize bir nebze de olsun bir yardımda bulunabilmişsek, onları ısıtabilmişsek ne mutlu diyorum. Vatandaşlarımızın destekleriyle bu zamana kadar toplam 350 civarında yardım tırı gönderildi." dedi.

Konuşmaların ardından toplanan yardımlar, dualarla Suriye'ye gönderildi.