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Kahreden haber! Kayıp olarak aranan 14 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayıp olarak aranan 14 yaşındaki L.N.G'nin cesedine ulaşıldı. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan L.N.G'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilecek.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 13:41 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:41
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Kapıdere Mahallesinde yaşayan bir aile dün gece yarısı İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak lise öğrencisi L.N.G. (14) hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucuları ve mahallelinin de desteğiyle başlatılan arama çalışmaları neticesinde mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında küçük kızın cesedine ulaşıldı.

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan L.N.G'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilecek.

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