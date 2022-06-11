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Kahreden haber! Sulama kanalına düşen 9 yaşındaki ikizler boğuldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, sulama kanalına düşen ikizler Mustafa (9) ve İrem Akcan (9) boğuldu. İkizlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA11 Haziran 2022 Cumartesi 15:07 - Güncelleme:
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Olay, saat 10.30 sıralarında Narlı ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan gelen tarım işçiliği yapan ailenin ikizleri Mustafa ve İrem Akcan, oyun oynarken tarlanın yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çocukların düştüğünü gören aile yardıma koştu. Aile kendi imkanlarıyla çocuklara ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ikizlerin düştükleri noktaya 4 kilometre mesafede cansız bedenleri bulundu.

Mustafa ve İrem kardeşlerin cenazeleri kanaldan çıkarılırken ailesi gözyaşlarına boğuldu. İkizlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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