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  • Kahreden kaza! Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, kurtarılamadı
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Kahreden kaza! Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, kurtarılamadı

Mersin'de devrilen gardırobun altında kalarak ağır yaralanan Efsun Çalış (6), hastanede hayatını kaybetti. Otopsinin ardından alınan Efsun'un cenazesi, anne baba ve aile bireylerinin gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

DHA10 Kasım 2020 Salı 12:20 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 12:20
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İlçe merkezinde yaşayan 3 çocuklu Mehmet-Melahat Çalış çiftinin en küçük çocukları Efsun, elbisesini almak istediği gardıroba yetişemeyince, şifonyerin üzerine çıktı. Bu sırada dengesi bozulan küçük kız, yere düştü. Gardırop da sarsıntı ile birlikte Efsun’un üzerine devrildi.

Uzun süre sesini duymadıkları kızını evin içinde arayan anne Melahat Çalış, odaya girdiğinde Efsun’u dolabın altında yaralı halde buldu. Baba Mehmet Çalış'ın yardımı ile dolabın altından çıkarılan Efsun, ihbar üzerine eve çağırılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların hemen müdahale ettiği küçük kız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından alınan Efsun’un cenazesi, anne baba ve aile bireylerinin gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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