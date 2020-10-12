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Kahreden olay! 6 aylık bebek, konteynerde çıkan yangında öldü

Antalya'da, anne ve babasının serada çalışmak için gittiği sırada konteyner evde bıraktığı 6 aylık Suriyeli bebek, çıkan yangında yaşamını yitirdi. Polis, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlattı.

DHA12 Ekim 2020 Pazartesi 11:12 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 11:12
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Olay, saat 07.00 sıralarında Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Serada işçi olarak çalışan Suriyeli anne ve baba, adı öğrenilemeyen 6 aylık kız çocuğunu evde bırakıp, sabah erkenden çalışmaya gitti. Ailenin evde bulunmadığı sırada konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler bağırarak yardım isterken, sesleri duyan Suriyeli aile de yangını fark edip, koşarak eve geldi.

BABASI YANAN KONTEYNERDEN ÇIKARDI

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrılırken, baba ise 6 aylık kızını dışarı çıkarmak için yanan eve girdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, babanın alevlerin arasından çıkardığı bebeğe ise sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak küçük kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kız bebeğin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlattı.

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