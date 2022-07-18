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Kahreden olay! Düğün yolunda kaza yaptılar, 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde düğüne gidenlerin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

IHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:44 - Güncelleme:
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Kaza, Kütüklü Mahallesi TEM otoyolu Adana-Mersin istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Alanya'ya düğüne giden M.A.B.'nin kullandığı 43 DY 555 plakalı otomobil karşı şeride geçerek takla attı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı M.A.B., S.G., E.G., D.G., Şevket Gülten ve Perihan Gülten adlı kişileri Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırdı. Şevket Gülten ile eşi Perihan Gülten hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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