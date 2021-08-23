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Kahreden olay! Nişanından bir hafta önce kazada hayatını kaybetti

Kütahya'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esra Uslu'ya (21) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Uslu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uslu'nun, bir süre önce sözlendiği ve 1 hafta sonra nişanının olacağı öğrenildi.

DHA23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:20 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:21
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Kaza, dün akşam saatlerinde Fuat Paşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Şehit Mehmet Kartal Polis merkezi yakınındaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esra Uslu'ya, sanayi istikametine giden Halil İbrahim Ergun idaresindeki 43 HE 298 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uslu, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uslu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü, polis tarafından gözaltına alınırken, Uslu'nun erkek arkadaşıyla bir süre önce sözlendiği ve 1 hafta sonra nişanlarının olacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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