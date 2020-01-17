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Güncel

Nefes borusuna patates kaçan kadın hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir ay önce nefes borusuna patates kaçan evli ve 1 çocuk annesi Nilgün Yavuz Özcin (33) yaşamını yitirdi.

IHA & DHA17.01.2020  14:21 - Güncelleme: 17.01.2020  14:34

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürlüğü’nde görevli memur Nilgün Yavuz Özcin, öğle arasında haşlanmış patates yedi. Özcin’in nefessiz kaldığını fark eden mesai arkadaşları durumu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen genç kadın, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Endoskopi ile nefes borusuna kaçan patates çıkartılan Nilgün Özcin, yoğun bakım ünitesine alındı.

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Özcin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Özcin'in ölüm haberini alan mesai arkadaşları, hastaneye akın ederken acılı eş Murat Özcin'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Çiftin, 15 aylık 'Ömer' isminde bir bebekleri olduğu öğrenildi.

Tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın!

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