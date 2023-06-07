Kahreden haber: Şehidimiz var

Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN "



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan şehit asker için taziye mesajı yayınladı.

Yerlikaya paylaşımında, "Milletimizin başı sağ olsun "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

Milletimizin başı sağ olsun����



"Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.



Şehidimizin makamı âli... pic.twitter.com/94tsx5N1dV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 7, 2023

ÇANAKKALE'DEKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ



Ceylan'ın Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin, Çamdibi köyünde babası Bekir Ceylan ve annesi Gülten Ceylan'ın yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti. Ceylan ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Evli ve 1 çocuk babası şehit uzman çavuş Aydın Ceylan'ın Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.

Şehit uzman çavuşun cenazesinin yarın Yenice'nin Çamdibi köyünde toprağa verileceği bildirildi.