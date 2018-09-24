Kahreden veda

Henüz 9 yaşındaki Sedanur Güzel, Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Paslı Köyü’nde 16 Eylül’de kaybolduktan 1 hafta sonra ölü bulundu. Köye 1 km mesafedeki çalılıklarda taşların altına gizlenmiş halde bulunan küçük kızın ölüm haberi Türkiye’yi ağlattı. Erzurum’da yapılan otopsinin ardından Sedanur dün sabah saatlerinde gözyaşları ve ağıtlar arasında köyünde toprağa verildi. Cenaze töreninde Sedanur’un anne ve babası sinir krizi geçirdi. Cenazede anne Handan Güzel, kızının mezarının sarılıp avuçladığı toprağı yedi.

FAİLLERİN PEŞİNDEYİZ

Cenazeye katılan Vali Rahmi Doğan, taziye evinde konuşma yaptı. Masum bir yavrunun cenaze töreni için bir araya geldiklerini belirten Vali Doğan, şunları söyledi:

“Olay çok acı ve hepimizi de çok derinden üzmüştür. Tüm Türkiye bunu yakinen takip etmiş ve bu üzüntüye iştirak etmiştir. Bu tür olaylar, ülkemizde maalesef son günlerde artmış bir vaziyettedir. Burada yapılması gereken hem aile, hem ebeveynlerin yapması gereken ortada, hem de devlet olarak bizlerin yapması gerektiği ortadadır. Bu çirkin ve nefret uyandıran faili ya da failleri kimse en kısa sürede bulup, çıkartıp, adaletin önüne koyacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Olay olduğu andan itibaren devlet, tüm kurumlarıyla, uzmanlarıyla burada olaya müdahil olmuştur, takip etmiştir, neticelendirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu burada kalmaz. Hem sizin, hem millet adına hesabını sorarız. Yapanları da adli mercilere teslim ederiz.” Öte yandan otopsi sonucunun açıklanmadığı Sedanur’un ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Acıyı paylaştılar

Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in annesi Aysel Aydemir, Sedanur Güzel’in annesi Handan Güzel’i ziyaret ederek acısını paylaştı. Leyla Aydemir’in bulunması için sürekli dua ettiğini kızının sonununda Leyla gibi olduğunu belirten Güzel “Allah bunu yapanların yanına bırakmasın” ifadelerini kullandı. Leyla’nın annesi Aysel Aydemir ise “Aynı acıyı paylaşıyoruz, bunu yapanlar idam edilsin. Anne olan anlar” diyerek gözyaşı döktü.