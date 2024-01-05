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''Kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK'' sloganlarıyla Ankara Barosuna tepki gösterdiler

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, 1 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşüne ilişkin Ankara Barosunca yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

AA5 Ocak 2024 Cuma 15:45 - Güncelleme:
''Kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK'' sloganlarıyla Ankara Barosuna tepki gösterdiler
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Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK" sloganı attı.

Gruptakiler adına konuşan Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyesi Ömer Budak, Ankara Barosunun, İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne yönelik bir açıklama yaptığını ve Kelime-i Tevhid yazılı bayrak açanlara suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Budak, "1 Ocak sabahı İstanbullular, şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsü'ne akın etmiş ve şehitlerimiz ve Gazze için yürümüştür. Müslüman halkımız, ellerinde tevhid, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sokaklara dökülmüş ve İsrail'in zulümleri ile siyonizmin coğrafyamızdaki aparatı PKK'yı lanetlemiştir." dedi.

İslam'ın şiarı olan Kelime-i Tevhid'e karşı bir saldırı kampanyası başlatıldığını ifade eden Budak, "Bu bayraktaki sözlerin anlamını bilmeyen cahil ordusu, tevhid bayrağına ve bu bayrağı taşıyanlara şahit olunabilecek en çirkin iftiraları atmıştır. İdeolojik saplantıları yüzünden adalete kör kalmış, milletin değerlerinden uzaklaşmış Ankara Barosu, İstanbul'daki eyleme katılanlara ve tevhid bayrağı taşıyanlara suç duyurusunda bulunma skandalına imza atmıştır. Kelime-i Tevhid, Müslümanların yaşam tarzı ve en büyük sloganıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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