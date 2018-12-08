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Kahta’da zincirleme kaza: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Yavuz Selim Mahallesi, 5709 nolu sokakta meydana geldi. Mustafa Ertuğrul yönetimindeki 34 NZ 4116 plakalı cenaze aracı ile Ahmet Oktar yönetimindeki 34 JN 4238 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 JN 4238 plakalı ticari araç, park halinde bulunan 02 AAJ 026 plakalı otomobil ve 02 BF 635 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışma cenaze aracının sürücüsü Mustafa Ertuğrul ile ticari araç sürücüsü Ahmet Oktar (33) yaralandı. Yaralılar olay yerine sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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