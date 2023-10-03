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Kahvehanede korkunç saldırı: 1 ölü

Bursa'da kahvehanede otururken tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA3 Ekim 2023 Salı 17:35 - Güncelleme:
Kahvehanede korkunç saldırı: 1 ölü
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehanede otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Çınarönü Mahallesi Aydın Caddesi'nde bir kahvehanede arkadaşlarıyla oturan Ümit Er'e (57), bir şüpheli, çit tellerin dışından 2 el ateş ederek kaçtı.

Er, göğsünden yaralanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Er, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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