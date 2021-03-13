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Kahvehaneye kumar baskını: 15 kişiye 16 bin 500 lira ceza kesildi

Sakarya'da kahvehanede oyun oynayan Irak uyruklu 15 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 16 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

DHA13 Mart 2021 Cumartesi 14:40 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:40
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Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sakarya'da kafe, restoran ve kahvehane gibi işletmelerin faaliyette bulunması İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yasaklanmıştı. Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi'nde bir kahvehanenin bu yasağa uymadığı yönünde ihbar alan polis, adrese baskın düzenledi. Kahvehanede oyun oynayan Irak uyruklu 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesi ile toplam 16 bin 500 TL idari para cezası yazıldı.

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