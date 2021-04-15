Kahveye kumar baskını: 25 kişiye 98 bin lira ceza

DHA 15 Nisan 2021 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 12:12

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Ulus Mahallesi Ormanlar Caddesi üzerinde, kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen polis, adrese baskın düzenledi. Kısıtlamayı ihlal eden 25 kişinin kıraathanede sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayıp, oyun oynadığı tespit edildi. Kıraathanedeki 25 kişiye, 3 bin 989'ar liradan toplam 98 bin 475 lira para cezası uygulandı. Kıraathane ise belediye ekiplerince mühürlendi.