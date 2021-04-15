İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2021 Perşembe / 3 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0337
  • EURO
    9,6365
  • ALTIN
    451.166
  • BIST100
    1411.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahveye kumar baskını: 25 kişiye 98 bin lira ceza
Güncel

Kahveye kumar baskını: 25 kişiye 98 bin lira ceza

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathaneye yapılan polis baskınında, kısıtlamayı ihlal edip, oyun oynayan 25 kişiye toplam 98 bin 475 lira para cezası uygulandı.

DHA15 Nisan 2021 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 12:12
ABONE OL

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Ulus Mahallesi Ormanlar Caddesi üzerinde, kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen polis, adrese baskın düzenledi. Kısıtlamayı ihlal eden 25 kişinin kıraathanede sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayıp, oyun oynadığı tespit edildi. Kıraathanedeki 25 kişiye, 3 bin 989'ar liradan toplam 98 bin 475 lira para cezası uygulandı. Kıraathane ise belediye ekiplerince mühürlendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.