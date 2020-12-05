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  • Kahveye yapılan baskında 19 kişiye toplamda 58 bin 900 lira ceza kesildi
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Kahveye yapılan baskında 19 kişiye toplamda 58 bin 900 lira ceza kesildi

İstanbul Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala kahvehaneye baskın yapıldı. Ekipler, burada okey oynayan 19 kişiye ceza yazarken, kahvehane mühürlendi. Polis ekiplerinin yaptığı baskın kameralara da yansıdı. Görüntülerin devamında ise oyun oynayan kişilerden kimi maske takmaya çalışırken kimilerinin de saklanmaya çalıştığı görülüyor.

DHA05 Aralık 2020 Cumartesi 10:28 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 10:28
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Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi'nde, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu gören polis ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi. Ekipler içeride 19 kişinin sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayarak okey oynadığını tespit etti. 19 kişiye toplamda 58 bin 900 lira ceza kesildi. Kahvehane mühürlendi.

BASKIN ANI KAMERADA

Polis ekiplerinin yaptığı baskın anı cep telefonu kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kafeye giren polis ekipleri içeride masalarda oturan kişileri oyun oynarken yakalıyor. Görüntülerin devamında ise oyun oynayan kişilerden kimi maske takmaya çalışırken kimilerinin de saklanmaya çalıştığı görülüyor.

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