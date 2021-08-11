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  • Kalbi duran 70 yaşındaki adamı çaycının ilk yardımı hayata döndürdü
Güncel

Kalbi duran 70 yaşındaki adamı çaycının ilk yardımı hayata döndürdü

Niğde'de seyyar satıcıdan alışveriş yaparken kriz geçirip kalbi duran Yaşar Karakuş (70), bu sırada çay servisi yapan Yavuz Bulunmaz'ın (40) yaptığı kalp masajıyla nefes almaya başladı.

DHA11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:36 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:36
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Paşakapı Caddesi'ndeki seyyar satıcılardan alışveriş yapan Yaşar Karakuş, kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Bu sırada Karakuş'a müdahale eden çevredeki vatandaşlar, nabzının atmadığını ve nefes almadığını belirleyerek sağlık ekiplerini aradı.

Çevredeki iş yerlerine çay servisi yapan Yavuz Bulunmaz, sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken, daha önce ilk yardım eğitimi aldığını belirterek Yaşar Karakuş'a kalp masajı yaptı.

Müdahale sonrası tekrar nefes almaya başlayan Yaşar Karakuş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

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