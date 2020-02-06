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  • Kalbi duran kişinin imdadına Kızılay Mobil Kan Merkezi ekip doktoru yetişti
Güncel

Kalbi duran kişinin imdadına Kızılay Mobil Kan Merkezi ekip doktoru yetişti

Kızılaya ait mobil istasyonda görev yapan bir doktor, kalp krizi geçiren 65 yaşındaki kişiyi kalp masajıyla hayata döndürdü.

AA06.02.2020  15:02 - Güncelleme: 06.02.2020  15:02

İslahiye ilçesi Demokrasi Meydanı'ndaki parkta oturduğu bankta kalp krizi geçiren Mustafa Kıvrak (65) fenalaşarak yere düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerine haber veren parktaki vatandaşlar, o sırada meydanda bulunan Türk Kızılayına ait mobil kan bağışı istasyonunda görevli Doktor Murat Meriç’ten yardım istedi.

Meriç, yanına gittiği Kıvrak’ın kalbinin durduğunu belirledi. Doktor Meriç'in masajı sonucu kalbi yeniden atmaya başlayan Kıvrak’a sonraki müdahaleyi olay yerine yetişen 112 sağlık ekipleri yaptı.

Parkta ikinci kez kalbi duran Mustafa Kıvrak'ı müdahale ile hayata döndüren 112 sağlık ekipleri önce İslahiye Devlet Hastanesine ardından da Gaziantep’teki bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırdı.

Dr. Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalbi duran hastaya kalp masajı yaptığını belirtti.

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