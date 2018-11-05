Kaldırım taşları ile camı kırıp 40 saniyede 30 bin TL'lik cep telefonu çaldılar

Olay, gece saat 3.00 sularında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası belirlenemeyen bir otomobille cadde üzerinde bulunan cep telefonu bayisinin önüne gelen 3’ü maskeli toplam 4 kişi, iş yerinin penceresini kaldırım taşları ile kırarak içeriye girdi. İş yerinde tezgahlar ve çekmecelerde bulunan 12 adet 30 bin TL değerinde cep telefonunu ve kasadaki 300 TL parayı yaklaşık 40 saniyede çalan şahıslar, iş yerinden tekrar girdikleri yerden kaçtılar.

Haberi alan iş yer sahibi ve çalışanları hemen olay yerine geldi

Yaşanan olay sonrasında iş yerinin alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinin soyulduğunu belirledi. Polis ekiplerinin telefonla haber verdiği iş yeri sahibi Deha Koygun ve çalışanları hemen iş yerine geldi. Ekipler tarafından iş yerinde yapılan incelemelerde 30 bin TL değerindeki 12 adet cep telefonu ve kasadaki 350 TL’nin çalındığı belirlendi. Ekipler şahısların yakalanması için olayla ilgili inceleme başlattı.

"Şoktayız, anlatamıyorum hala"

Olay sonrasında büyük bir şok yaşadıklarını ifade eden iş yeri çalışanlarından Muhittin Özbek, “Biz Cumartesi akşamı iş yerinin kepenklerini kapatarak kilitleyip çıktık. Gece saat 3.00 sıralarında polis bizi aradı. İş yerine hırsız girdiğini söylediler. İlk ben geldim hemen buraya. Kepengin kapalı olduğunu gördüm, fark edemedim. Polis ekipleri, camı kırarak girdiklerini söyledi. Taş ve tuğlayla kırarak girmişler. Polisler kepengi ve kapıyı açtılar. 12 tane telefonu çaldıklarını gördük. O anda şok yaşadık. İçeride taşlar ve cam kırıkları vardı. Polisler kamera kayıtlarını aldı. Şoktayız, anlatamıyorum hala. Yaklaşık 30 bin TL kadar bir zararımız var” dedi.

Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayda şahısların bir otomobille iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Ellerindeki kaldırım taşları ile iş yerine giren şahıslar, içeride kısa sürede tezgahlardaki telefonları çalarak, tekrar girdikleri yerden dışarı çıkıyorlar. Yaklaşık 40 saniyede iş yerini soyan hırsızlar, olay yerine geldikleri otomobille hızla uzaklaşıyorlar.