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Kaldırımda bulduğu kutudan bebek cesedi çıktı

GAZİANTEP'te, kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu. 3 günlük olduğu tahmin edilen bebek cesedini, 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığı belirlenirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • DHA
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Sabah saatlerinde vatandaşlar, Maaşkuyu Caddesi'ndeki kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunu fark etti. Bir vatandaş kutuyu açtı. İçinde erkek bebek cesedi olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Sağlık görevlileri, 3 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin cesedini, ayakkabı kutusundan alıp, ceset torbasına koyarak Adli Tıp Kurumu'na götürdü.
 
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, ayakkabı kutusunu kaldırıma 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığını belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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